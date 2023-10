Un defibrillatore in ogni palazzo: parte la campagna Condominio CardioProtetto di Camera arbitrale internazionale

L’istituto per l’arbitrato comunica in una nota il lancio dell’iniziativa. Previsti anche corsi di primo soccorso in tutta Italia.

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Un defibrillatore in ogni condominio per rendere le abitazioni un punto di primo soccorso in caso di arresto cardiaco. È la proposta di Camera arbitrale internazionale che ha dato vita al progetto Condominio CardioProtetto, individuando due partner : la DAE Italia, azienda per la prevenzione e trattamento dell’arresto cardiaco e Re-Heart, associazione che a livello nazionale diffonde la cultura di primo soccorso con corsi BLS/BLS-D rivolti a personale laico e sanitario.

«Il condominio, storicamente identificato come luogo di lite, può diventare uno spazio per fare prevenzione e salvare vite: i condomìni possono diventare il cuore di un’iniziativa che mira a sensibilizzare sul tema della sicurezza sanitaria», premette nel testo del documento inviato alla stampa Rocco Guerriero, presidente della Camera arbitrale internazionale, che ha oltre 1.300 giudici arbitrali iscritti e 60 sedi sul territorio nazionale, e si occupa da anni anche di controversie condominiali attraverso la propria sezione del Tribunale arbitrale dell’immobiliare e del condominio.

«La campagna del Condominio CardioProtetto nasce dalla volontà di diffondere sempre più uno strumento fondamentale quale è il defibrillatore. I dati ci dicono infatti che ogni anno in Italia vengono registrati 73 mila arresti cardiaci, circa 200 al giorno. Davanti a un evento di questo genere abbiamo al massimo 4 minuti per intervenire ed evitare danni cerebrali; 10 minuti per evitare danni irreversibili». Cosa fare? «Questi numeri possono essere sovvertiti se si agisce con rapidità. Ognuno di noi può farlo: in attesa dei soccorsi, che mediamente arrivano in 15-20 minuti, è importante intervenire con un Supporto di Base delle Funzioni Vitali integrato con l’uso di un defibrillatore».

Per dettagli: https://www.daeitalia.it/condominio-cardioprotetto/

Per informazioni: https://www.cameraarbitraleinternazionale.it/compila-il-form/