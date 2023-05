Uso più intenso del bene comune sempre lecito entro i limiti fissati dal Codice, doveroso in caso di disabilità di Ivana Consolo

Spesso infatti, come nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, è quell’uso più comodo della cosa comune che abbatte le barriere architettoniche

Alcuni interrogativi sono più ricorrenti di altri all’interno delle compagini condominiali.

Non è raro, difatti, imbattersi in controversie giudiziarie che scaturiscono dalla difficoltà dei condòmini, ma anche degli stessi amministratori di condominio, nel dare risposta ai seguenti quesiti:

• fino a che punto si può esercitare un maggiore o più comodo utilizzo dei beni comuni?

• è sempre consentito, o ci sono casi in cui appare illegittimo?

• ma soprattutto, una condizione personale di fragilità, rientra...