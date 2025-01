Usufrutto e servitù si estinguono per non uso ventennale del bene

Non è configurabile la possibilità di usucapire la libertà di un immobile dai pesi che gravino su di essa. L’unica modalità di estinzione per non uso dei diritti reali parziari gravanti su un immobile è la prescrizione, secondo la disciplina dell’ articolo 1073 Codice civile la quale richiede l’inerzia del titolare protratta per venti anni. Lo ha precisato la Cassazione, sezione seconda civile nella sentenza 28675 del 7 novembre 2024.

L’analisi

La Corte ha ribadito che il proprietario che intenda fare dichiarare...