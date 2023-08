Valida la delibera che modifica le tabelle non all'unanimità dopo il cambio di destinazione d'uso di un bene di proprietà esclusiva di Giovanni Iaria

Anche se l'intervento non configura incremento di superficie, può rientrare nei casi indicati dal Codice come approvabili a maggioranza qualificata









Con la sentenza 3954, pubblicata il 31 maggio 2023, la Corte di appello di Roma si è pronunciata sulla questione relativa al quorum necessario per modificare e/o rettificare le tabelle millesimali dopo il cambio di destinazione d'uso di un bene di proprietà esclusiva.

I fatti di causa

La vicenda nasce dal giudizio promosso da una condomina nei confronti del proprio condominio con il quale chiedeva al Tribunale che venisse annullata una delibera nella parte in cui l'assemblea aveva modificato la tabella millesimale riguardante le spese di riscaldamento, approvato il bilancio consuntivo relativo a un'annualità di gestione in relazione alle spese di riscaldamento e deciso, a seguito del cambio di destinazione d'uso del vano cantina di proprietà di un condòmino, di modificare le tabelle millesimali di proprietà e portierato.

Con l'impugnazione, la condòmina deduceva l'illegittimità della delibera per la carenza di potere dell'amministratore, per la violazione dell'articolo 1130 bis del Codice civile in riferimento all'approvazione del rendiconto e, relativamente alle modifiche delle tabelle millesimali, eccepiva la violazione delle norme in materia di maggioranze, evidenziando la necessità dell'unanimità dei consensi, non essendo sufficiente la maggioranza qualificata prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile (cioè i voti della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). All'esito del giudizio, il Tribunale dava ragione alla condomina, annullando la delibera limitatamente ai punti impugnati.

Il ragionamento dei giudici di secondo grado

Di parere parzialmente diverso la Corte di appello la quale, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dal condominio contro la decisione di primo grado, lo ha parzialmente accolto, rigettando la domanda di annullamento della delibera proposta dalla condòmina nella parte relativa alla modifica delle tabelle millesimali della proprietà e del portierato.

Se è vero che l'articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile al primo comma prevede l'unanimità dei consensi per la modifica e/o per la rettifica dei valori delle proporzioni delle singole unità immobiliari espressi nelle tabelle millesimali, hanno osservato i giudici della Corte territoriale, la stessa disposizione al secondo comma prevede la possibilità di rettificare o modificare le tabelle millesimali, anche nell'interesse di un solo condòmino, con la maggioranza qualificata prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile in due casi: quando risulta che sono conseguenza di errori e quando per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, incremento di superfici oppure incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare.

Il cambio di destinazione d'uso è comunque una modifica strutturale

Il cambio di destinazione d'uso di un vano di proprietà esclusiva di un condòmino, originariamente destinato a cantina, hanno continuato, anche se non configura la mutazione delle condizioni dell'edificio determinate da sopraelevazioni con conseguente incremento di superficie, comporta senza dubbio la necessità di modificare le tabelle millesimali relative alla proprietà del condòmino con la maggioranza qualificata prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile e non con l'unanimità.

Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione depositata nel corso del giudizio, hanno concluso, il maggior valore rispetta, peraltro, il perimetro richiesto dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, in quanto l'incremento risulta superiore ad un quinto.