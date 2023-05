Valida la mediazione se l’istanza viene comunicata all’amministratore che si è dimesso di Giovanni Iaria

Link utili La parte che non si presenta in mediazione pone in essere una condotta dolosa - Rosario Dolce

Quest’ultimo è in carica fino alla nomina del nuovo amministratore e pertanto è tenuto a partecipare alla procedura nell’interesse del condominio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Come stabilito dall'articolo 1137 del Codice civile, contro le delibere assunte dall'assemblea condominiale contrarie alla legge o al regolamento di condominio, l'impugnazione va proposta entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre per i dissenzienti e gli astenuti dalla data della delibera e per gli assenti dalla data della sua comunicazione.

Poiché le controversie condominiali rientrano tra quelle per le quali l'articolo 5 del Decreto legislativo 28 del 2010 prevede l'obbligo della ...