Vetrata panoramica, se la loggia è aggettante serve il permesso di costruire di Massimo Frontera

Sulla «vepa» in edilizia libera il Tar Lazio richiama al rispetto tassativo dei soli casi consentiti in base alle definizioni del Testo unico

L’installazione della vetrata panoramica in regime di edilizia libera su balconi e logge richiede il rispetto di caratteristiche edilizie ben individuate. Lo ricorda il Tar Lazio che ha recentemente respinto il ricorso di un privato contestato dal comune di Roma che non ha accettato la Scia per una vepa installata su una loggia. I giudici della Seconda Sezione bis del tribunale amministrativo del Lazio hanno confermato la correttezza del comune il quale ha ritenuto l’intervento autorizzabile con permesso di costruire. Motivo? Nel caso specifico la vepa - intesa come sistema di vetri scorrevoli e ripiegabili a pacchetto - non è stata installata né su un balcone, né su una loggia: Per meglio dire, in base alle definizioni del testo unico edilizia (richiamate nell’articolo 6 del Dpr 380), per definirsi tale il balcone, deve essere «aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni». La loggia, invece, ricordano i giudici nella pronuncia n.15129/2023 - è un «elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni». Essendo, nel caso specifico, l’elemento edilizio aperto su solo lato e aggettante - quindi non rispondendo né alla definizione tecnica di balcone né di loggia - i giudici hanno ritenuto che il regime di edilizia libera non potesse essere invocato. Da qui il rigetto del ricorso.

Peraltro, sempre nel caso dibattuto dal Tar, la vetrata interessava solo la parte superiore, essendo poggiata sulla ringhiera, «lasciando permanentemente e completamente aperta la metà inferiore dell’affaccio». Secondo i ricorrenti questa circostanza escluderebbe l’individuazione di uno spazio con destinazione diversa da quella accessoria. Secondo i giudici, invece, la sottostante ringhiera «già di per sé delimita uno spazio caratterizzato da autonomia rispetto all’esterno ed è, pertanto, idonea a completare più che ad impedire l’effetto di chiusura generato dalla vetrata». In conclusione, «il materiale utilizzato (vetri), le non irrilevanti dimensioni del manufatto, la sua collocazione con altezza che arriva al soffitto e il posizionamento sulla facciata di una loggia già chiusa su tre lati costituiscono tutti elementi che inducono a ritenere l’opera astrattamente idonea a delimitare uno spazio suscettibile di una destinazione diversa da quella attuale di superficie accessoria e, precisamente, di una superficie utile lorda con conseguente aumento di volumetria».