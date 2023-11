Via libera all’antenna sul lastrico di proprietà esclusiva altrui solo se il radioamatore prova di non poter disporre di altri spazi di Ivan Meo e Roberto Rizzo

In tema di condominio negli edifici, il radioamatore può installare l’antenna sul lastrico solare di proprietà altrui, a condizione che dimostri di non poter utilizzare, a detti fini, spazi propri o condominiali, in quanto il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, in tutte le sue forme, seppur tutelato costituzionalmente, non si estende sino al punto di riconoscere all’interessato la facoltà di scegliere in modo voluttuario il luogo dove posizionare l’attrezzatura.

Questi i rilevanti...