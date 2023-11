Videosorveglianza, scende in campo l’intelligenza artificiale di Enrico Netti

Hi tech. Soluzioni più affidabili con il deep learning usato per l’analisi video

Beni aziendali difesi con droni vigilantes, dissuasori e barriere a microonde









È l’intelligenza artificiale il migliore alleato nelle soluzioni di videosorveglianza sempre più presenti in ogni ambito, in ogni dove. Gli “occhi” ad alta risoluzione monitorano in tempo reale spazi pubblici e privati. Oggi la vera sfida è l’analisi e l’interpretazione delle immagini, delle situazioni riprese, nella capacità di distinguere le situazioni di reale pericolo dai falsi allarmi e quando necessario la ricostruzione dei fatti, degli eventi criminali. Questo ruolo è affidato ai software ...