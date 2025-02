Webinar Anapi gratuito sui possibili scenari legati alle controversie in condominio

L’Anapi organizza un webinar gratuito per approfondire la tematica delle controversie condominiali. Il webinar - precisa una nota - si terrà il 26 febbraio alle 14:30 su piattaforma Zoom e la partecipazione permetterà agli Associati Anapi di acquisire 2 crediti formativi professionali validi per l’aggiornamento annuale. Le controversie in condominio rappresentano, senza alcun dubbio, una delle sfide più frequenti nell’ambito della gestione immobiliare. Numerose e variegate possono essere le cause che possono far sorgere discussioni e liti che possono coinvolgere i residenti di un condominio, ma anche l’amministratore o altre

parti coinvolte.

I motivi di lite più frequenti

Tra le cause più comuni che possono generare le dispute condominiali vi sono: la ripartizione delle spese condominiali, l’utilizzo improprio delle aree comuni, il mancato rispetto del regolamento condominiale, i problemi legati al parcheggio condominiale e quelli relativi alla presenza di animali domestici.

In questo quadro l’amministratore di condominio è indubbiamente la figura di riferimento per la risoluzione delle liti tra condòmini, in quanto, tra i vari adempimenti che lo riguardano, vi è anche quello di mediare per trovare una soluzione alle problematiche sorte.

Il webinar Anapi dal titolo «Controversie in condominio: possibili scenari» è organizzato con la collaborazione della sede provinciale Anapi di Napoli e sponsorizzato dall’azienda partner Anapi Comunicasa, brand italiano di casavi GmbH.

L’evento

Ad aprire i lavori Vittorio Fusco, presidente nazionale Anapi, a seguire l’intervento di Alessandro Di Dato, referente provinciale Anapi delle sede di Napoli, il quale approfondirà vari aspetti legati all’argomento, e in chiusura l’intervento di Carlo Ciliberto, country manager Italia di Comunicasa che presenterà il gestionale creato ad hoc per migliorare la comunicazione tra condòmini e amministratori e prevenire le dispute.

La partecipazione al webinar è gratuita e consentirà agli associati Anapi, in regola con il pagamento della quota associativa, di acquisire 2 crediti formativi professionali validi per l’aggiornamento 2025. Per il riconoscimento dei relativi Cfp agli associati Anapi, è essenziale che la mail utilizzata per partecipare al webinar corrisponda a quella rilasciata all’Anapi in fase di iscrizione, altrimenti non sarà possibile l’identificazione e il conseguente rilascio dei Cfp.

Per partecipare all’evento gratuito è necessario iscriversi compilando il form contatti disponibile cliccando sul seguente link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8sG2ufU-TfyFzLHL1OIFEg

Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email a eventi@anapi.it o contattare il numero 3929092946.