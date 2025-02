A Roma multe anche al condominio se non vengono rimosse le keybox

È iniziata dal rione Monti di Roma l’operazione di rimozione forzata delle keybox, le scatolette che contengono le chiavi degli appartamenti in affitto per turisti. In prima fila l’assessore al Turismo Alessandro Onorato, insieme alla presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, ai tecnici comunali e alla Polizia locale. Ne saranno staccate circa 200 alla settimana, è stato annunciato. È stato inoltre fornito un indirizzo e-mail a cui segnalare i lucchettoni (taskforce.polizialocale@comune.roma...

