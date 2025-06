Affitti brevi, nelle città prezzi +4,7% a giugno

Nei contratti “mordi e fuggi” calano i numeri ma non i canoni. Se nelle grandi città italiane - e nelle località di vacanza – si moltiplicano i segnali di una diminuzione dell’offerta di appartamenti sul mercato con la formula dell’affitto breve, quelli che non smettono di correre sono i canoni di affitto. Anzi, proprio le nuove regole introdotte in questi mesi – dall’obbligo di Cin all’estintore – possono avere “scoraggiato” i proprietari meno motivati, contraendo l’offerta in un quadro di domanda...

