Acquisto agevolato del box solo se è di nuova costruzione

La domanda In una zona già fortemente urbanizzata, un’impresa sta realizzando un intervento di trasformazione di un grande locale seminterrato di un edificio esistente, per cambiarne la destinazione d’uso da autofficina ad autorimessa, suddivisa in box, posti auto e cantine. Considerata la prossimità dei locali oggetto di intervento al condominio in cui sono proprietario di un appartamento acquistato come prima casa, sarebbe mia intenzione acquistare un box auto e una cantina, per destinarli a pertinenze. Sarà possibile beneficiare del bonus ristrutturazione sull’acquisto del box auto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 14 aprile 2025

La risposta è negativa. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 17/E/2023, la detrazione per la realizzazione di posti auto pertinenziali - ex articolo 16-bis, comma 1, lettera d, del Tuir (Dpr 917/1986) - è riconosciuta solo per interventi di nuova costruzione di autorimesse, box o posti auto. Pertanto, la detrazione non spetta nel caso di acquisto...