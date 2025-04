Alloggi locati: amministratori non tenuti a dividere i costi

La domanda

Sono proprietario di alcuni locali a uso abitazione e li ho affittati, con obbligo contrattuale del conduttore di provvedere al sostenimento delle spese condominiali a proprio carico, come fissate dalla legge. Ho comunicato all’amministratore del condominio tutti i dati del locatario (compreso l’indirizzo di recapito della corrispondenza) e l’ho invitato a suddividere, nei rendiconti periodici, le spese condominiali relative all’appartamento locato tra quelle di competenza del locatore/proprietario e quelle di competenza dell’inquilino, in modo che ciascuno possa provvedere direttamente al pagamento delle proprie quote. L’amministratore rifiuta di eseguire tale suddivisione e continua ad addebitare tutte le spese a me, in quanto locatore, lasciandomi l’onere del ricalcolo e del riaddebito al locatario delle spese di sua competenza. L’amministratore condominiale può rifiutare tale servizio? Non rientra fra gli obblighi dell’amministrazione condominiale fornire una precisa e dettagliata imputazione delle spese condominiali al proprietario e al locatario?