Ok al beneficio sui lavori trainati affidati a una ditta di fiducia

La domanda

Per interventi superbonus in un condominio, affidati nel 2022 a un general contractor, sono stati eseguiti lavori trainanti (cappotto esterno, sostituzione caldaia eccetera) e trainati (tra cui la sostituzione di infissi e serramenti). Non essendoci avvolgibili nel mio appartamento, che è una mansarda a tetto spiovente, il direttore dei lavori si è dimenticato di inserire, nello studio di fattibilità e nel computo metrico, le chiusure con gli oscuranti. Nel caso specifico, si tratta di persiane a protezione delle superfici vetrate, al fine di riparare gli infissi retrostanti e gli ambienti dalla luce del sole, di migliorare l’efficienza energetica e di raggiungere così l’obiettivo di miglioramento energetico dell’immobile stesso. Considerato che i lavori non sono stati ancora ultimati, vorrei sapere se posso procedere io ad affidare l’acquisto e l’installazione delle persiane a una ditta di mia fiducia (trattandosi di interventi trainati in proprietà privata) e, quindi, a beneficiare direttamente del bonus, ora al 65 per cento, nella mia dichiarazione dei redditi.