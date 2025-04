Così il controllo sulle acque destinate al consumo umano

La domanda

In un condominio, con fornitura di acqua da parte del gestore diretta a un collettore di distribuzione per i singoli appartamenti, con relative valvole di chiusura, è sufficiente una valutazione e gestione del rischio rilasciata da un tecnico abilitato per essere in regola con le disposizioni del Dlgs 18/2023, di attuazione della direttiva (Ue) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano?