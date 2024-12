Affitti brevi: Aigab al Viminale, prove di dialogo sul self check in

Soddisfazione in Aigab, dopo l’incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani avvenuto al Viminale. L’Associazione italiana gestori affitti brevi, in rappresentanza di altre realtà associative, tra cui Fiaip, Confassociazioni Real Estate, Pro.loca.tur, Rescasa Lombardia, Abbav, Fare, Albaa, Bre-VE,Host+Host, Host Italia, Myguestfriend e Property Managers Italia, era stata convocata per discutere delle modalità di riconoscimento dell’ospite delle strutture...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi