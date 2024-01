Affitti brevi. Piattaforme sostituto d’imposta in un tempo troppo breve: c’è il rischio di alterazioni del mercato secondo Cleanbnb

Le nuove regola sugli affitti brevi, in parte inserite nella legge di Bilancio, in parte introdotte in sede di conversione nella legge 191/2023 del decreto Anticipi (il Dl 145/2023) impattano anche sul lavoro del property manager?

Lo abbiamo chiesto a Francesco Zorgno, presidente CleanBnB Spa quotata in Borsa dal 2019 e presidente Rescasa Lombardia. «Le normative approvate a dicembre 2023 di fatto non hanno comportato nessuna rivoluzione copernicana del settore - ci precisa - in quanto in massima ...