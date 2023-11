Affitti brevi, senza codice scattano le multe di Gi.L. e G.Par.









Mentre sembrano ancora lunghi i tempi per chiudere il cantiere della proroga del superbonus, i correttivi sulla cedolare secca sugli affitti brevi iniziano a trovare una forma. Sempre il decreto Anticipi, in commissione Bilancio al Senato, ospiterà infatti il nuovo codice identificativo nazionale, la misura che serve a contrastare il sommerso in questo settore.

In attesa di emendamenti del Governo sul tema (nei quali dovrà confluire anche la modifica che escluderà completamente la prima casa affittata dall’aumento della cedolare), una proposta firmata dalla capogruppo di Forza Italia, Licia Ronzulli dà le prime coordinate sull’assetto che prenderà il cosiddetto Cin. E, come da previsioni, si tratterà di uno strumento molto simile a quello definito, nelle scorse settimane, dal Ddl sugli affitti brevi.

Il ministero del Turismo assegnerà, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale - Cin a «ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche». L’emissione del codice arriverà dopo la presentazione di una domanda e sostituirà progressivamente il codice regionale, eventualmente già associato a quell’immobile.

A seguito dell’assegnazione, il ministero inserirà le unità immobiliari in una banca dati nazionale. Si tratta di un punto dolente, perché questa piattaforma era stata già disciplinata dalla legge 58/2019. Non è, però, mai stata attuata. Circa un anno fa il precedente Governo aveva ipotizzato l’avvio dello strumento che, però, non ha mai visto la luce.

Chi gestisce portali telematici avrà l’obbligo di indicare, negli annunci pubblicati nei propri portali, il Cin dell’unità immobiliare destinata alla locazione. E chi non rispetta questi obblighi si esporrà a sanzioni molto dure. Chi concede in locazione un immobile privo di Cin «è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8.000». In caso di mancata indicazione del Cin, la sanzione va da 500 a 5mila euro. A questo si aggiunge, la sanzione accessoria dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare, «che dovrà essere applicata anche da parte dei gestori dei portali telematici eventualmente utilizzati».

Questi elementi saranno probabilmente integrati nel corso della discussione parlamentare, e affiancati all’altra correzione sulla cedolare secca: il Governo, infatti, dovrà precisare che la norma inserita nel Ddl di Bilancio per portare dal 21 al 26% la nuova tassa non si applicherà per la prima casa affittata, ma solo a partire dalla seconda.

Intanto, sempre in tema di affitti brevi, arrivano aggiornamenti sull’inchiesta della Procura di Milano su Airbnb Ireland Unlimited Company, che lunedì ha portato al sequestro di oltre 779 milioni di euro, pari alla cedolare secca non versata tra il 2019 e il 2021. L’inchiesta potrebbe infatti estendersi anche all’anno scorso e a quest’anno.

Al centro della contesa c’è il ruolo di Airbnb come sostituto di imposta, che le impone di saldare la cedolare al posto dei proprietari. Un ruolo certificato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e ribadito da una serie di modifiche inserite proprio nel Ddl di Bilancio. Un ruolo che, fin qui, il gigante degli affitti brevi ha sempre rifiutato di svolgere. È, comunque, in corso un dialogo per trovare una soluzione alla lunghissima controversia.