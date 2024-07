Affitti turistici: Confabitare chiede la convocazione di un tavolo per l’abitare

Confabitare, associazione proprietari immobiliari, nel pieno rispetto dei principi costituzionali a tutela della proprietà privata, e riconoscendo il successo degli Accordi territoriali sui contratti a canone concordato, transitori e per studenti universitari, ha rivolto un appello al Comune di Bologna chiedendo la convocazione di un tavolo per l’abitare che coinvolga le varie realtà associative e rappresentative interessate, per affrontare il tema dell’esigenza abitativa transitoria in maniera organica...

