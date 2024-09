Affitto: consegnare l’immobile danneggiato equivale all’occupazione abusiva dello stesso

Il conduttore deve lasciare la casa locata nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta, pena la condanna al risarcimento del danno per la riduzione in pristino. Tra l’altro, tra locazione e occupazione abusiva, non sussistono differenze per la prova di questo nocumento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza del 27 luglio 2024 numero 21071.

I fatti

La causa definita dalla Suprema corte trae spunto dall’azione di una locatrice, contro gli eredi del proprio conduttore, chiedendo che fosse accertata...