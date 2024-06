Noleggio di beni mobili: caratteristiche, disciplina e rapporto tra le parti

Analizziamo il contratto di noleggio inteso quale contratto atipico con cui una parte (noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un’altra parte (utilizzatore), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo.

Aspetti normativi

Il contratto è disciplinato dalle norme sulla locazione di cui agli artt. 1571 ss. cod. civ.; pertanto, il noleggiatore deve garantire un pacifico godimento del bene indicato all’interno del contratto di noleggio, in particolare garantendolo da eventuali pretese che terzi potrebbero vantare sul medesimo bene. Ai sensi dell’art. 1575 cod. civ., il noleggiatore deve consegnare all’utilizzatore il bene oggetto del contratto in buono stato di manutenzione; deve mantenere, anche successivamente, in buono...