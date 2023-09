Al via il 12 ottobre i corsi Anapic di aggiornamento

Riprendono ad ottobre i corsi Anapic di aggiornamento per amministratori di condominio come previsto da Dm 140 2014 in modalità on line .

Il primo corso del 12 ottobre verterà - precisa una nota - sugli aspetti legali in ordine al decoro architettonico e ai regolamenti di condominio, a cura dell’avvocato Roberto Rossi già relatore ai corsi organizzati con Ordine Avvocati di Milano .

Il 25 ottobre sempre in modalità on line si approfondira’ la norma relativa all’acqua alla salubrità e a tutto ciò che il professionista deve sapere , il relatore sarà il biologo Claudio Tassi referente della società Aqaria già convenzionata con Anapic .

Ad annunciare l’inizio dei corsi la presidente Anapic Lucia Rizzi e il responsabile scientifico dei corsi Anapic l’avvocato Augusto Cirla, esperto in materia condominiale. L’obiettivo è un aggiornamento efficace ai professionisti in relazione alle novità continue dettate dalle norme.