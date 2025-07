Il taglio indiscriminato del verde del vicino può dar diritto ad un cospicuo risarcimento

I rapporti di vicinato, si sa, non sono mai particolarmente idilliaci. Uno dei motivi di lite può essere rappresentato dal “pollice verde” del nostro confinante, le cui piante e siepi possono arrecare non poco fastidio, soprattutto se non adeguatamente manutenute. Ma nessun disturbo potrà mai giustificare l’arbitrario esercizio delle nostre ragioni e la sentenza numero 272 emessa lo scorso 21 maggio dal Tribunale di Imperia, ce lo conferma pienamente, ponendo attenzione anche a un partcolare metodo...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi