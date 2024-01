Al via il 26 febbraio i corsi Anapic per amministratori di condominio

In una nota Anapic, Associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condomìni, comunica l’inizio dei corsi abilitanti alla professione di amministratore il 26 febbraio 2024 in modalità webinar, in fase di accreditamento all’ordine avvocati di Milano per il riconoscimento dei crediti formativi. La novità introdotta nel corso abilitante è l’inserimento della lezione per i candidati amministratori della psicologa per la gestione delle assemblee condominiali ed il contenimento delle liti,ricorrenti durante le adunanze tra condòmini.

La presidente Anapic Lucia Rizzi aggiunge : «gli ultimi periodi sono stati molto difficili a causa del Covid, della crisi economica e del rincaro del costo della vita , pertanto si rende necessario introdurre una figura che possa attenuare le tensioni e favorire la collaborazione tra condòmini a supporto dell’amministratore di condominio, spesso coinvolto nelle liti che degenerano in fatti anche gravi di cronaca nera. Una figura, quella della psicologa, che si rende indispensabile , conclude la presidente Rizzi , auspicando una rivalutazione dell’amministratore di condominio ed una maggiore qualificazione professionale per rispondere alle moderne esigenze dei condòmini e ad un miglioramento della vita in condominio» .