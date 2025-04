Al via gli inserti speciali dell’Esperto risponde: il primo è «Casa e condominio»

Si parte con Casa e condominio. Per poi toccare le pensioni, il welfare aziendale e le novità per le partite Iva. Il Sole 24 Ore presenta nel mese di aprile una serie di inserti speciali dedicati ai chiarimenti dell’Esperto risponde. A partire da mercoledì 2 aprile, e per i tre successivi mercoledì verrà pubblicato un fascicolo dedicato ai chiarimenti degli esperti del Sole 24 Ore su alcuni temi di grande impatto.

Le uscite

Mercoledì 2 aprile segnerà il debutto dell’iniziativa con un fascicolo dedicato a «Casa e condominio». A seguire, il 9 aprile, finiranno sotto esame le novità e i chiarimenti in materia di «Pensioni». Mercoledì 16 aprile il terzo fascicolo si occuperà, invece, di «Welfare e lavoro dipendente». Chiuderà la serie, infine, un inserto sulle «Novità per il lavoro autonomo» che sarà in edicola mercoledì 23 aprile.

La struttura

Gli inserti avranno tutti una struttura simile. Verranno aperti dagli articoli di quattro esperti che faranno il punto sulle principali novità nelle materie trattate dagli inserti. In particolare nel primo numero focus sugli sconti per i lavori in casa, sulle case green alla luce delle regole europee, sulle regole previste dal Salva casa e sulle regole sugli affitti brevi.

A questo seguirà una selezione delle risposte ai principali quesiti sui temi dell’inserto. Un prontuario antologico con decine di casi risolti e soluzioni aggiornate alle ultime novità normative, per aiutare i lettori ad affrontare moltissime situazioni concrete della vita quotidiana.