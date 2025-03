Sfida energetica per i condomìni: per Anaci priorità insieme alla sicurezza

Scadenze sempre più vicine in ambito immobiliare per gli amministratori di condominio. È per questo che la giornata di lavori del convegno giuridico normativo organizzato a Baveno (Vb) da Anaci, nell’undicesima edizione, dinanzi a oltre 12o0 professionisti provenienti da tutta Italia, ha puntato i riflettori sugli adempimenti europei in tema energetico e in particolare sul ruolo che l’amministratore è chiamato ad assumere.

«Dobbiamo puntare alle emissioni zero come ci chiede l’Europa», ci spiega il...