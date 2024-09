All’amministratore non è preclusa l’attività di intermediazione tra il condomino alienante e il terzo acquirente

Il tema dell’amministratore intermediario di una vendita di un immobile in condominio è molto dibattuto e da tempo. Se l’orientamento prevalente ritiene incompatibile l’attività di agente immobiliare e di amministratore di condominio, lo stesso può dirsi per la intermediazione non sistematica. È quanto precisa la Cassazione, sezione seconda, nella sentenza 19827/2024: con riguardo alla compravendita di un appartamento compreso in condominio, all’amministratore dello stesso non è precluso di espletare...

