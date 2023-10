Allarme Anaci, a Milano il 70% dei condomìni è da riqualificare di Annarita D’Ambrosio









Professionisti dell’abitare e della sostenibilità. L’Anaci day 2023 a Milano fissa l’agenda 2030 ponendo al centro il nuovo ruolo dell’amministratore condominiale in una gestione sempre più digitalizzata e green. Dinanzi a 1.200 amministratori provenienti da tutta Italia è venuto in risalto ancora una volta anche lo sguardo internazionale dell’associazione, grazie alla presenza di Claudine Speltz, direttrice della Camera immobiliare del Granducato di Lussemburgo.

Lo sguardo è dunque ai prossimi sette anni che segneranno una non più rinviabile trasformazione del modo di vivere e di abitare di milioni di cittadini. «L’amministratore di condominio diventerà a tutti gli effetti un consulente tecnico del giudice», ha detto di Fabio Roia, nuovo presidente del tribunale di Milano, che ha posto l’accento sull’aumento di contenziosi legati al superbonus. «Ci sono molte questioni all’attenzione del Tribunale, imprese che si sono impegnate ad accettare lavori nei condomìni e non erano nella condizione di poterli portare a termine o li hanno dati in subappalto a soggetti che non avevano competenze adeguate». Cantieri fermi e contenziosi pendenti in un cammino verso la riqualificazione energetica non concluso. Lo conferma il dato reso noto dal presidente Anaci Milano Leonardo Caruso: «A Milano il 70% dei condomìni dovrà essere completamente riqualificato con un impatto economico ingentissimo».

Aggravio di spese che preoccupa il presidente nazionale Francesco Burrelli, da sempre attento al sostegno ai condòmini in difficoltà economiche «con il faro della sicurezza degli edifici da tenere sempre come guida».

L’amministratote ha sempre nuovi compiti e responsabilità, ma secondo l’avvocato Eugenio Correale, direttore Centro Studi Anaci Milano e Lombardia, «alle nuove responsabilità non corrispondono nuovi poteri di intervento».

La politica dal palco ha fornito le sue risposte: Giorgio Maione, assessore all’Ambiente di Regione Lombardia, ha annunciato che si sta lavorando ad una legge regionale sul clima, «affrontando il tema dello smart building». Pierfrancesco Maran, assessore Casa del Comune di Milano, ha ricordato l’impiego dei fondi del Pnrr e l’aggiudicazione di tre importanti opere legate all’edilizia popolare.

Le imprese, dopo l’addio al superbonus , guardano all’avvio delle comunità energetiche di cui Vincenzo Ferreri, vice presidente Anie Rinnovabili (Confindustria), ha sollecitato una puntuale regolarizzazione.

Della giornata di riflessione resta l’immagine dei 22 giovani, dai 20 ai 30 anni, che hanno partecipato ai corsi di formazione Anaci a loro dedicati. L’Agenda 2030 dovranno metterla in pratica loro. «Noi li formiamo perché vadano a prendersi il loro futuro» ha concluso Burrelli.