Il diritto condominiale preso sul serio: l’uso indiretto del bene comune tramite locazione

L’articolo 1102 del Codice civile – dettato in modo specifico per la comunione, ma applicabile anche al condominio per il rinvio disposto dall’articolo 1139 - stabilisce che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

L’uso del bene comune può avvenire in modi differenti, può essere di tipo diretto o indiretto, oppure si può svolgere anche mediante il suo frazionamento...