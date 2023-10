Alloggio affittato mobiliato e restituito vuoto, non sempre si incorre nell’appropriazione indebita di Annarita D’Ambrosio

Non incorre nell’appropriazione indebita chi affitta un appartamento, in condominio e non, sostituendo i mobili originari su espressa autorizzazione del locatore, senza però ripristinare gli arredi una volta lasciato l’appartamento. Lo precisa Cassazione 38698/2023 ed il tema è di grande interesse in un momento in cui il tema affitti è di strettissima attualità.

Si deve tener conto che la sostituzione degli arredi interni infatti può essere non solo effettuata da un privato, ma anche da una società che in un condominio affitta appartamenti per alloggio dei propri manager o sia una azienda di affitti turistici, autorizzata dal proprietario locatore a rendere più gradevole il soggiorno degli ospiti. Se l’immobile viene consegnato arredato e restituito vuoto, in cosa incorre l’affittuario?

I fatti e la decisione

Nel caso esaminato dai supremi giudici nel contratto la locataria si era impegnata a restituire l’alloggio arredato, ma era stata autorizzata dal locatore a sostituire i mobili originari.

Si poteva configurare il reato di appropriazione indebita in questo caso? Sì secondo i giudici di primo e secondo grado, mentre la Cassazione accoglie le motivazioni della condomina locataria e riconosce l’impossibilità di individuare il reato di cui all’articolo 646 Codice penale.

L’inquilino non ha rispettato il contratto e deve rispondere di inadempimento, ma non ha commesso un reato.

L’appropriazione indebita

Precisa la Cassazione che si può parlare di appropriazione indebita quando chi ha l’autonoma disponibilità della cosa dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso (Cassazione 12869/2016). Ora nel caso in esame gli arredi non restituiti erano stati acquistati dalla locatrice e quindi il delitto non si può configurare verso chi pur obbligato alla restituzione la ometta ma in relazione ad una cosa propria.