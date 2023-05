Amministratore condominiale: le regole dalla nomina alla revoca di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico









Abito in uno stabile insieme ad altri dieci condòmini, nei prossimi giorni l’assemblea dovrà scegliere un nuovo amministratore al posto di quello uscente, il cui contratto è terminato. Cosa succede se non si raggiunge il quorum per nominare il professionista?

Negli stabili con più di otto condòmini la nomina di un amministratore di condominio è obbligatoria. Tale figura può essere una persona fisica o una società in possesso di determinati requisiti: non aver subìto condanne per certi reati...