Anaci Milano chiede un tavolo di confronto permanente con le associazioni dei consumatori del territorio

Prevenire liti è l’obiettivo già perseguito da Anaci a livello nazionale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Controversie in condominio, problemi con utenze condominiali, liti e discussioni con i vicini di casa relativi a servitù, parti comuni, assemblee condominiali e diritti dei condòmini: sono solo alcune tra le principali cause alla base di dissidi e conflitti. «Ogni giorno ci troviamo di fronte a casi di questo tipo - spiega in una nota Leonardo Caruso, presidente di Anaci Milano e vicepresidente nazionale – per questo crediamo che un tavolo di confronto permanente con le associazioni dei consumatori del territorio, così come avviene già a livello nazionale, sia utile a finalizzare un'alleanza tra professionisti in grado di rispondere più velocemente alle crescenti richieste di conciliazione a garanzia degli utenti del servizio di amministrazione condominiale».