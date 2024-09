Anapi partecipa al SAIE Bologna 2024

Si svolgerà dal 9 al 12 ottobre a BolognaFiere il SAIE, La Fiera delle Costruzioni organizzata da Senaf. L’edizione 2024 si svolgerà in modo dinamico, grazie alla combinazione di spazi espositivi, convegni formativi, aree dimostrative e contest ad alta interazione, comunica una nota. I quattro settori tematici - progettazione e digitalizzazione; edilizia; impianti; servizi e media – saranno arricchiti da iniziative speciali che metteranno al centro le tematiche che determineranno il futuro del settore delle costruzioni: sostenibilità, infrastrutture, formazione e innovazione. Inoltre, ampio spazio sarà dedicato alle novità del Pnrr, alla transizione energetica, agli incentivi statali e alla riqualificazione urbana.

In questo contesto fieristico, l’Anapi (Associazione nazionale amministratori professionisti d’immobili) presenzierà in rappresentanza del mondo condominiale, organizzando un ciclo di convegni formativi che mirano a formare e informare gli amministratori di condominio sulle tematiche più attuali che riguardano il settore.

I convegni Anapi si svolgeranno venerdì 11 ottobre presso la Sala Melodia, al 1° piano del Centro Servizi di BolognaFiere. La partecipazione all’intera giornata di convegni sarà totalmente gratuita per tutti gli Associati Anapi e permetterà agli amministratori di condominio Anapi, in regola con il pagamento della quota associativa, di acquisire 4 crediti formativi professionali validi per l’aggiornamento del 2025.

Per partecipare:

• Inviare un’email all’indirizzo eventi@anapi.it inserendo nel corpo dell’email il proprio nome, cognome e numero di tessera. Nell’oggetto dell’email inserire: Partecipazione SAIE Bologna 2024;

La richiesta di partecipazione ai convegni dovrà pervenire all’Anapi entro e non oltre il 30 settembre 2024.