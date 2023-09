Anapi parteciperà al Saie Bari 2023

L’Associazione ha organizzato un ciclo di seminari formativi dedicati agli amministratori di condominio che si svolgeranno giovedì 20 novembre

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Anche quest'anno torna il Saie, La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti organizzata da Senaf che si svolgerà a Bari presso la Fiera del Levante dal 19 al 21 ottobre. L'edizione 2023 del Saie si soffermerà sulle tematiche più attuali negli ambiti della progettazione e dell'edilizia, proponendo una formula nuova per approfondire i temi che stanno traghettando il settore verso il futuro, ovvero l'innovazione, la sostenibilità, le infrastrutture e la formazione.

Il Saie Bari 2023 - comunica una nota Anapi - è l'occasione per associazioni, imprese, produttori e professionisti di confrontarsi sui trend principali dell'edilizia, dell'impiantistica e delle costruzioni attraverso quattro percorsi tematici (Progettazione e Digitalizzazione, Edilizia, Impianti, Servizi e media) e numerosi convegni e workshop.

Ed è proprio in questa interessante cornice fieristica che Anapi (Associazione nazionale amministratori professionisti di immobili), darà il proprio contributo - prosegue il testo - rappresentando al meglio il settore condominiale e la categoria degli amministratori di condominio. L'obiettivo di Anapi è quello di formare e informare gli amministratori di condominio riguardo le tematiche più attuali attinenti al mondo condominiale, supportando così i professionisti nel loro percorso di crescita professionale.

Proprio per questo motivo, in occasione del Saie Bari 2023, l'Anapi ha organizzato un ciclo di convegni formativi che si svolgeranno venerdì 20 ottobre presso la Sala 3 del Centro Congressi di Fiera del Levante. La partecipazione all'intera giornata di convegni sarà totalmente gratuita per tutti gli Associati Anapi e permetterà agli amministratori di condominio Anapi, in regola con il pagamento della quota associativa, di acquisire 5 crediti formativi professionali.

Modalità di partecipazione - per concludere la nota:

• Inviare un'email all'indirizzo eventi@anapi.it inserendo nel corpo dell'email il proprio nome, cognome e numero di tessera. Nell'oggetto dell'email inserire: “Partecipazione SAIE Bari 2023”;

• Riceverete in risposta un'email di conferma dell'inserimento nell'elenco dei partecipanti;

• Qualche giorno prima della fiera riceverete il biglietto d'ingresso omaggio dall'organizzazione del SAIE Bari 2023 (controllare anche la casella di spam/promozioni). Per eventuali problemi legati alla ricezione del biglietto è necessario mandare un'email all'indirizzo info@saiebari.it

La richiesta di partecipazione ai convegni dovrà pervenire all'Anapi entro e non oltre il 10 ottobre 2023.