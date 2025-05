A Bologna gli Stati generali di Confabitare

Il 9 e 10 maggio, Bologna - comunica una nota - diventa il cuore pulsante del dibattito immobiliare nazionale. Il Living Place Hotel ospiterà gli Stati Generali di Confabitare, l’appuntamento che riunisce presidenti e dirigenti dell’associazione dei proprietari immobiliari, da tutta Italia.

Un evento riservato ma decisivo, in cui si intrecciano analisi dello scenario immobiliare, aggiornamenti normativi e strategie operative per affrontare le nuove sfide del settore. «L’obiettivo è chiaro - spiega Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare - migliorare la gestione della proprietà e offrire agli iscritti strumenti sempre più efficaci, perché competenza e visione oggi fanno la differenza».

I lavori prenderanno il via venerdì 9 maggio alle 12:00, con i saluti del presidente nazionale. In agenda, temi di stretta attualità: dall’andamento del mercato alle prospettive della riqualificazione energetica, passando per il futuro dell’edilizia residenziale pubblica e sociale e le nuove frontiere della fiscalità immobiliare. Particolare attenzione sarà riservata a due provvedimenti che stanno ridisegnando l’orizzonte legislativo: il decreto Sicurezza, con le sue misure contro le occupazioni abusive, e il decreto Salva Casa, pensato per semplificare e regolarizzare molte piccole difformità edilizie.

Gli Stati Generali sono un’occasione per rafforzare la rete di competenze e valori condivisi, ma anche un momento di aggiornamento: «Sono previsti tavoli di lavoro e momenti formativi pensati per fornire ai dirigenti gli strumenti operativi da trasferire poi sul territorio. Perché - conclude Zanni - in un contesto che cambia rapidamente, non basta adeguarsi: bisogna anticipare, comprendere, agire».