Annullabile la delibera se l'avviso di convocazione è inviato via mail al coniuge convivente di Fabrizio Plagenza

Ciò anche qualora l'invio per posta elettronica ordinaria fosse la prassi

18/04/2013

Con la sentenza 2666 pubblicata il 30 giugno 2023, il Tribunale di Bari torna ad affrontare l'argomento relativo al vizio della delibera assembleare, in caso di irrituale o mancata convocazione dell'avente diritto.La questione, quindi, ha ad oggetto il rispetto dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, in quanto norma inderogabile.

La vicenda processuale

Nel caso trattato dal Giudice pugliese, l'attrice, quale condomina proprietaria di un immobile sito in condominio, chiedeva l'accertamento del vizio della delibera impugnata, deducendo di non essere stata convocata alla predetta assemblea. A nulla, sosteneva la stessa, poteva rilevare il fatto che a ricevere l'avviso di convocazione fosse stato il coniuge convivente, avvocato, mediante invio di email, da parte dell'amministratore del condominio, alla casella di posta elettronica (non certificata) del coniuge predetto.

Secondo il condominio, invece, la prassi adottata era corretta posto che il coniuge convivente a cui era stato inviato l'avviso di convocazione era stato difensore della condomina attrice, in numerosi contenziosi con il condominio ed, in passato, «tale modalità di convocazione era stata richiesta dagli stessi condòmini per evitare le spese di raccomandata». Da ultimo, il condominio convenuto eccepiva che ogni eventuale vizio sarebbe stato comunque sanato dal fatto che lo stesso marito convivente avesse «riscontrato la ricezione della mail come espressamente richiesto dall'amministratore che aveva specificato che in caso di mancato riscontro avrebbe provveduto alla convocazione tramite raccomandata».

Le forme di convocazione dell'assemblea

Orbene, l'articolo 66 disposizioni attuative Codice civile al comma 3 prevede espressamente le forme specifiche con le quali l'assemblea condominiale deve essere convocata ovvero la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano. Tali forme sono pure espressamente dichiarate inderogabili dall'articolo 72 delle disposizioni attuative Codice civile.

Dalla disamina degli atti prodotti in giudizio, comunque, «non era emersa la prova che nella circostanza specifica l'attrice avesse concordato con l'amministratore una diversa forma di comunicazione della sua convocazione alle assemblee atteso che agli atti sono presenti diverse convocazioni assembleari fatte all'attrice medesima nelle forme più disparate». Nel caso che ci occupa, evidenzia il Tribunale di Bari, la convocazione è stata effettuata pacificamente, tramite avviso inviato da un indirizzo di posta ordinaria ad un altro indirizzo di posta elettronica ordinaria (e non via pec) peraltro intestato ad un soggetto diverso dall'attrice con evidente violazione della disposizione dell'articolo 66 disposizioni attuative e con la conseguenza che la convocazione non poteva dirsi perfezionata. Tale vizio, si legge nella sentenza in commento, in linea con la giurisprudenza dominante sul punto, non implica la nullità della delibera essendo espressamente indicato dalla legge come motivo di annullabilità della medesima da parte dell'assente, come nel caso della odierna attrice.

Conclusioni

La conclusione a cui perviene il giudice a definizione della causa, è che l'amministratore e il presidente dell'assemblea (deputato a verificare le regolarità degli avvisi di convocazione nei confronti dei soggetti assenti) non potevano fare legittimamente affidamento sul comportamento di un soggetto terzo per valutare la regolarità legale della convocazione dell'odierna attrice. Per questi motivi, la delibera impugnata veniva annullata, con condanna al pagamento delle spese di lite a carico del condominio soccombente.