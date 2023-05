Antenna sul lastrico: incontestati autorizzazione e accordo di concessione, il condomino può procedere di Ivana Consolo

La conclusione del contratto con l’impresa di telefonia e la riscossione dei canoni sono circostanze incontroverse e quindi non bisognose di prova

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il provvedimento che si va di seguito ad esaminare (ordinanza numero 10497 emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione in data 19 aprile 2023) ci consente di capire come, la corretta valutazione della causa dal punto di vista istruttorio, sia un fattore pressoché dirimente in ogni procedimento. È a dir poco banale asserire che in Tribunale occorrano le prove; ma potrebbe non essere affatto scontato che il giudice sappia “leggere” gli elementi probatori. Nella vicenda che fa da sfondo all...