Quando non c’è il sostituto, risponde l’amministratore dei disservizi anche se è in ferie

Con il sopraggiungere della stagione estiva molti lavoratori, dipendenti o liberi professionisti, si concedono un momento di pausa dalle proprie attività lavorative per andare in vacanza e godersi un po’ di svago e riposo. Allo stesso modo anche l’amministratore di condominio ha diritto a un periodo di ferie, ma come si concilia l’obbligo di reperibilità con la sua temporanea assenza?

L’amministratore non è un dipendente

Innanzitutto è bene ricordare che l’amministratore di condominio non è un dipendente del condominio, ma è per legge...