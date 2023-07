«Anticipare il futuro per non rimanere indietro», il corso per educare l’amministratore a operare in sicurezza di Redazione

Si svilupperà in quattro giornate (15, 22, 28 settembre e 6 ottobre) e vedrà anche la partecipazione del Garante per la protezione dei dati personali

Si parte con il primo corso Dm 140/14, «Anticipare il futuro per non rimanere indietro», che vede come protagonista Midas Touch con il suo marchio «Amministratore protetto», assieme a Privacy and Legal advice ed Estia S.p.a. Si svilupperà in quattro giornate che occuperanno quattro venerdì mattina consecutivi, nei giorni del 15, 22 e 28 settembre, oltre al 6 ottobre, data di chiusura ed esami.

I relatori

Il responsabile scientifico del corso di aggiornamento, l’avvocato Carlo Pikler del Centro Studi Privacy ...