Aperte le iscrizioni al 59esimo corso di formazione di Anaci Milano di Redazione

Da lunedì 28 agosto a venerdì 22 settembre amministratori condominiali e immobiliari potranno iscriversi al programma di lezioni in 29 moduli che partirà il 25 settembre

AMMINISTRATORE DI STABILI DURANTE UNA RIUNIONE DI CONDOMINIO (Letizia Mantero, MILANO - 2005-05-26) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

A partire da lunedì 28 agosto e fino a venerdì 22 settembre sono aperte le iscrizioni per il 59esimo corso di formazione online per amministratori condominiali e immobiliari organizzato da Anaci Milano. Le lezioni, che inizieranno il 25 settembre e si concluderanno con l'esame finale degli iscritti sotto la supervisione del responsabile scientifico, saranno suddivise in ventinove moduli, comprensivi di esercitazioni e aggiornamenti.

I temi

Ricco e variegato il repertorio di argomenti che verranno trattati dagli esperti (qui il programma completo): dalla figura dell'amministratore di condominio in Europa a un focus sulla legge 4/2013, passando per il rapporto con i condòmini secondo trasparenza e correttezza e la proprietà, con un approfondimento sulle attribuzioni del proprietario e i limiti previsti dall'ordinamento, entrambi curati dall'avvocato Eugenio Antonio Correale, direttore del corso e del Centro studi Anaci. Non solo: nel corso dei vari moduli, si parlerà anche di possesso e usucapione, formalità per la convocazione dell'assemblea, costituzione del condominio, regolamento assembleare e contrattuale, attribuzioni dell'amministratore e poteri di rappresentanza, norme sulle distanze legali, supercondominio, uso delle parti comuni, normativa sulla privacy, passaggio di consegne e corretto approccio nelle interlocuzioni personali.

Spazio poi anche alla verifica delle strutture degli edifici e agli interventi di manutenzione, alla sicurezza degli impianti idrici ed elettrici, al tema dell'installazione dell'ascensore a cura e spese del singolo condomino, della compilazione di un rendiconto, al nodo del contratto d'appalto e della sua redazione. Fino a locazione (dalle diverse tipologie a canoni, disdette e rinnovi) e compravendita. Responsabilità civile e penale in condominio saranno, infine, il fulcro dell'ultimo modulo.

Sono previste anche sessioni facoltative con moduli audiovisivi da trenta minuti, da seguire in via telematica (per gli associati) o in presenza (per chi non fosse iscritto all'associazione): tra questi, «Il condominio e i condomìni atipici», «L'amministratore: nomina, emolumento e revoca» e «Il contratto di appalto».

Come iscriversi

Per chi fosse interessato, regolamento, modalità, costi e moduli di iscrizione sono disponibili sul sito web di Anaci Milano, al link: https://www.anaci.it/milano/ShowNews.aspx?id=10251.