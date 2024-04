Appalto in condominio, la ditta per impugnare il lodo arbitrale ne deve provare la contraddittorietà della motivazione

Lavori in condominio e opposizione al lodo arbitrale in relazione alla controversia insorta con la ditta appaltatrice al centro dell’interessante ordinanza di Cassazione 7544/2024 depositata il 21 marzo scorso.

La vicenda processuale

A rivolgersi ai giudici di legittimità il titolare dell’impresa edile che contestava l’aver quantificato il corrispettivo del saldo dei lavori effettuati in un edificio condominiale, ai sensi dell’articolo 1657 codice civile - che nel caso in cui il prezzo non sia convenuto dalle parti, prevede...