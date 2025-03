Appalto, niente compenso aggiuntivo alla ditta se la variazione non risulta per iscritto

In tema di appalto, con riferimento alle opere extracontrattuali, laddove l’assemblea condominiale non abbia autorizzato la realizzazione delle opere ulteriori, occorre verificare se le variazioni dell’opera commissionata siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore o a quella del committente; nel primo caso, l’articolo 1659 Codice civile richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione debba provarsi per iscritto, nel secondo, invece, l’articolo 1661 Codice civile...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi