La facciata con due civici costituisce parte comune

La domanda

Abito in un condominio composto da un solo edificio, in cui, però, sono presenti due numeri civici, con due separati ingressi, ascensori e scale. L’alloggio di un condomino che abita all’ultimo piano ha subìto danni a causa di infiltrazioni dalla facciata. Tali danni non sono indennizzabili dall’assicurazione. La spesa per la riparazione dev’essere ripartita solo tra i condòmini della scala di pertinenza, sulla base dei millesimi scale, oppure tra tutti i proprietari del condominio, sulla base dei millesimi generali?