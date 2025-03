Grava su chi contesta la lettura del contatore la prova dell’eccessiva richiesta economica

Se negli ultimi anni si è assistito, per molteplici cause, a un evidente aumento dei costi addebitati per consumo di gas, luce ed acqua calda, attribuendo la causa all’andamento del mercato e alle contingenze storiche, un discorso a parte può essere fatto allorquando si intenda contestare il malfunzionamento del contatore e/o l’errata lettura dei valori numerici.

In tale ultimo caso, infatti, nessun principio di forza maggiore può trovare applicazione né può aversi riguardo all’andamento del mercato...