Appalti e sicurezza: nuove regole per il tesserino di riconoscimento nei cantieri

Obbligo di tesserino nei cantieri temporanei e mobili: i datori di lavoro devono fornirlo, i lavoratori esporlo. Nuove sanzioni pecuniarie per chi non rispetta le regole, anche nelle imprese familiari e tra gli autonomi.

Obblighi sul tesserino di riconoscimento e conseguenze giuridiche

I cantieri temporanei e mobili, operanti in regime di appalto o subappalto, sono ora soggetti a un controllo più stringente in materia di sicurezza. Il tesserino di riconoscimento diventa un elemento cruciale, grazie al rafforzamento degli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), e le sanzioni per chi non rispetta le norme non lasciano margini di tolleranza.

Le nuove disposizioni, richiamate dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, impongono al datore di lavoro dell'impresa...