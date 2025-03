Approvata la nuova modulistica edilizia per l’applicazione del Decreto Salva Casa

SCIA, CILA e Permesso di Costruire aggiornati: cosa cambia con il decreto Salva Casa?

Cosa prevede e a cosa serve la nuova modulistica unificata

La Conferenza Unificata ha dato il via libera alla nuova modulistica edilizia necessaria per l’attuazione del decreto Salva Casa (D.L. 69/2024). Si tratta di un passaggio chiave per rendere effettive le semplificazioni previste dalla norma, che mira a regolarizzare difformità edilizie minori e ad agevolare interventi su immobili esistenti, spesso bloccati da rigidità normative o da difetti formali risalenti nel tempo.

I nuovi modelli – aggiornati per la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata...