Ascensore «antibarriere»: nuovi paletti alla cessione

La domanda Vorrei sapere se l’installazione di un ascensore in un condominio, con presenza di invalidi ex legge 104/1992, può ancora fruire del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 settembre 2024

L’installazione dell’ascensore condominiale, che sia in linea con i requisiti previsti per i portatori di handicap (Dm Lavori pubblici 236/1989), rientra fra gli interventi per i quali si rende ancora applicabile, fino al 31 dicembre 2025, il bonus del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 1, comma 365, della legge 197/2022, di Bilancio...