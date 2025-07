Assemblea sui citofoni senza i proprietari dei soli box

La domanda In un condominio alcuni box situati nella parte interrata dell’edificio sono di proprietà di persone che non possiedono appartamenti. Si chiede se all’assemblea convocata per la sostituzione dell’impianto videocitofonico degli appartamenti devono essere invitati tutti i condòmini, compresi quei proprietari dei box interrati che non fruiscono di questo servizio.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 28 luglio 2025

L’articolo 1123, comma 2, del Codice civile dispone che, qualora in condominio ci siano beni destinati a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Nel caso sottoposto dal lettore, l’assemblea è chiamata a deliberare la sostituzione dell’impianto di videocitofono destinato a servire...