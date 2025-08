A carico di tutti la spesa per il cortile comune che frana

La domanda Sull’area scoperta del condominio, nel 2002 sono state realizzate e vendute due file di nove posti auto ciascuna, censiti in Catasto. I posti auto di proprietà non dispongono di millesimi propri, ma risultano conglobati nelle abitazioni. Nel corso di oltre vent’anni, il terreno su cui insiste una delle due file di posti auto, al confine con una scarpata, è ceduto di molti centimetri. per cui si rende necessario il rifacimento della parte compromessa del piazzale. Il regolamento di condominio indica che le spese di manutenzione straordinaria e di ricostruzione di pertinenze e aree destinate all’utilizzazione di un solo gruppo di condòmini vengono poste a carico dei soli partecipanti che ne traggono utilità. Come dovranno dunque essere suddivise le spese per tale intervento? Per i millesimi di ogni abitazione cui corrisponde un posto auto, oppure dovranno essere addebitate solo al gruppo dei proprietari dei posti auto dove si è verificato il cedimento del terreno?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 28 luglio 2025

Il quesito posto dal lettore richiederebbe l’esame dei luoghi e della fattispecie in concreto. In ogni caso, e senza entrare nel merito dei rapporti con i vicini tra fondi a dislivello, in base all’articolo 1117, n. 1, del Codice civile, il suolo su cui sorge l’edificio e le fondazioni costituiscono beni comuni necessari all’esistenza dell’intero complesso. In quest...