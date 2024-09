Assemblea: non può essere convocato chi non è più proprietario

La domanda

Sono stato comproprietario, al 50 per cento, di un immobile fino a marzo 2019 e successivamente la mia quota è passata per donazione all’altro comproprietario. Nel 2024 l’amministratore di condominio ha convocato l’assemblea per l’approvazione dei bilanci dal 2018 al 2023, inserendomi nella convocazione stessa, in quanto negli anni 2018 e 2019 ero comproprietario. Chiedo se la convocazione nei miei confronti è corretta e se gli eventuali debiti che dovessero risultare per gli anni in cui ero comproprietario possano essere ancora a me ascrivibili, oppure se essi siano a carico dell’unico proprietario oggi rimasto.